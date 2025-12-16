Pagelle Roma Como i TOP e FLOP del match di Serie A

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi dei protagonisti di Roma Como, sfida valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26 allo Stadio Olimpico. Ecco i TOP e FLOP del match, con i voti dei protagonisti che hanno caratterizzato l'incontro tra la squadra di Gasperini e quella di Fabregas.

pagelle roma como i top e flop del match di serie a

© Calcionews24.com - Pagelle Roma Como, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Roma Como: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Gasperini ha affrontato quella di Fabregas Lo stadio Olimpico ha vissuto Roma Como, match valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La squadra di Gasperini ha ospitato quella di Fabregas, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop . Calcionews24.com

Marco Van Basten parere di Paolo Maldini #milan #calcio #perte #shorts #vanbasten #maldini

Video Marco Van Basten parere di Paolo Maldini #milan #calcio #perte #shorts #vanbasten #maldini

pagelle roma como topPagelle Roma-Como 1-0: decide Frecciarossa Wesley, Soulé una delizia per gli occhi, delude Nico Paz - La Roma di Gasperini torna alla vittoria nella quindicesima giornata di Serie A battendo 1- sport.virgilio.it

pagelle roma como topRoma-Como: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A - I giallorossi infatti, ospitano il Como, che è una delle realtà più solide e promettenti di ... msn.com