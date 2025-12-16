Paga 15mila euro per far picchiare l'uomo che aveva molestato la figlia | ma poi gli estorcono 37mila euro

Un'operazione delle forze dell'ordine ha sgominato un gruppo di quattro uomini responsabili di estorsioni aggravate tra Roma est e Zagarolo. Dopo aver pagato 15.000 euro per far aggredire un molestatore, le vittime sono state costrette a versare ulteriori 37.000 euro, promettendo di risolvere i loro problemi ma finendo per subire nuove richieste di denaro.

Promettevano di "mettere a posto le cose", poi estorcevano anche i clienti: quattro uomini arrestati all'alba per estorsione aggravata tra Roma est e Zagarolo.

