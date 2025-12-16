Pacifico raid Usa su tre barche del narcotraffico | otto narcoterroristi uccisi

Un’operazione militare negli acque internazionali del Pacifico orientale ha eliminato otto sospetti narcotrafficanti. L’azione evidenzia la crescente interconnessione tra traffico di droga e attività terroristiche, sottolineando l’importanza strategica di questa regione poco battuta dai media ma cruciale per la sicurezza globale.

Un’operazione militare condotta in acque internazionali nel Pacifico orientale ha riportato l’attenzione su un fronte poco visibile ma strategicamente rilevante, quello dell’intreccio tra narcotraffico e terrorismo. L’azione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale che descrive un intervento mirato e ad alta intensità, avvenuto il 15 dicembre, con l’obiettivo di colpire imbarcazioni ritenute direttamente coinvolte in attività criminali transnazionali. “ Il 15 dicembre, sotto la direzione di Pete Hegseth, la Joint task force Southern Spear ha condotto attacchi cinetici letali su tre imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche in acque internazionali ”. Thesocialpost.it

Il mirino inquadra la nave dei Narcos e un missile la disintegra: 8 morti nel Pacifico - Il Pentagono ha annunciato l'uccisione dei "narcoterroristi": tre nella prima nave, due nella seconda e tre nella terza ... rainews.it