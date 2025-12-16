Pace infondi nei cuor | concerto di Natale del coro polifonico arcivescovile San Leucio
Il concerto di Natale 2025, intitolato “Pace infondi nei cuor”, è organizzato dal coro polifonico arcivescovile
BRINDISI -L'Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con la collaborazione dell'associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi) presenta il concerto di Natale 2025, dal titolo “Pace infondi nei cuor”. L'appuntamento è per sabato 20 dicembre 2025, alle 20:30, nella suggestiva. Brindisireport.it
