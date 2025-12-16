I New Flying Balls di Ozzano centrano una vittoria importante nel big match contro la Dinamo Gorizia, consolidando la prima posizione in classifica nella Division A di B Interregionale. Coach Federico Grandi vede premiati gli sforzi della squadra, che ha messo in mostra un gioco solido e determinato per conquistare questo prestigioso risultato.

© Sport.quotidiano.net - Ozzano vince il big match

Ripongono in cornice il loro weekend più bello i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che nell’attesissimo testa a testa al vertice della Division A di B Interregionale piegano la Dinamo Gorizia 94-84 e si prendono così il primo posto in solitaria nella classifica. Per gli ozzanesi, trascinati dalle doppie cifre di Odah (20), Folli (15), Carnovali (12), Diambo (14) e Chiappelli (10), è la quarta vittoria consecutiva che prepara nel migliore dei modi il terreno alla trasferta di sabato sera sulle doghe di Montebelluna (palla a due ore 20,30). Umore diametralmente opposto in fondo alla classifica, con l’Olimpia Castello che incamera l’ottava sconfitta di fila dopo il 75-54 contro la Gardonese. Sport.quotidiano.net

Castelletto - Ozzano

