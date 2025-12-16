Otto spaccate con il tombino in un anno e mezzo | quarantasettenne in manette

Un uomo di 47 anni di Pescia è stato arrestato dopo aver commesso almeno otto furti a Prato in un anno e mezzo. L’uomo, coinvolto in diversi episodi tra luglio 2022 e dicembre 2023, utilizzava tombini di ghisa prelevati dalle strade per rompere vetrine e porte di esercizi commerciali, mettendo in atto una serie di furti violenti.

Un uomo di 47 anni, originario di Pescia, sarebbe stato coinvolto in almeno otto furti ai danni di esercizi commerciali a Prato, tra il luglio dello scorso anno e l'11 dicembre scorso, utilizzando spesso tombini di ghisa prelevati dalla carreggiata per mandare in frantumi le vetrate o la porta.

Furti, arrestato in carcere come autore di spaccate col tombino a Prato - Lo arresta in flagranza la polizia mentre fa una 'spaccata' per rubare in una pasticceria a Prato, poi dalle indagini procura e forze dell'ordine riescono ad at

