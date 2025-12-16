Otto ore in sella per la patente La proposta che divide automobilisti e ciclisti

L'idea di introdurre un'ora di guida in sella per ottenere la patente ha suscitato un acceso dibattito tra automobilisti e ciclisti. Tra polemiche e reazioni contrastanti, emerge una questione di convivenza urbana e rispetto reciproco tra diverse modalità di mobilità sostenibile e tradizionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Otto ore in sella per la patente. La proposta che divide automobilisti e ciclisti Insulti, commenti aggressivi e una diffusa ostilità verso chi si muove in bicicletta o in monopattino sono ormai parte della quotidianità urbana. Tra social network e strade cittadine, chi sceglie le due ruote deve spesso fare i conti con automobilisti distratti, manovre azzardate e una conoscenza approssimativa del codice della strada. Anche se, ad onor del vero, a volte anche i ciclisti dimostrano di essere indisciplinati. È comunque da questo contesto di insofferenza reciproca che nasce una proposta destinata a far discutere: rendere obbligatorie otto ore di pratica in bicicletta nei corsi delle scuole guida. Ilfattoquotidiano.it ESAME DI GUIDA - Domande Frequenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Otto ore obbligatorie in bici per ottenere la patente, la proposta è divisiva - È questo, in sintesi, il senso della proposta avanzata dal collettivo Bel Parcheggio, che ha lanciato una petizione per rendere obbligatorie otto ore di guida in bicicletta ... it.blastingnews.com Patente di guida, dal 1° novembre cambia tutto: potranno prenderla anche i 17enni ma sarà più costosa - Dal 1° novembre 2025 cambiano le regole (e i costi) per chi vuole ottenere la patente di guida in Italia. notizie.tiscali.it Dopo otto anni in carica, la funzionaria scende di sella, in un momento complesso per il museo londinese, sia dal punto di vista finanziario, sia da quello dei rapporti con il personale e con i sindacati, sia, infine, da quello dell’affluenza del pubblico - facebook.com facebook Ippodromo di Bologna: lunedì otto corse. Per le famiglie battesimo della sella e trenino. - ilportaledelcavallo.it/p=81260 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.