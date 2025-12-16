Otto ore in sella per la patente La proposta che divide automobilisti e ciclisti

L'idea di introdurre un'ora di guida in sella per ottenere la patente ha suscitato un acceso dibattito tra automobilisti e ciclisti. Tra polemiche e reazioni contrastanti, emerge una questione di convivenza urbana e rispetto reciproco tra diverse modalità di mobilità sostenibile e tradizionale.

Insulti, commenti aggressivi e una diffusa ostilità verso chi si muove in bicicletta o in monopattino sono ormai parte della quotidianità urbana. Tra social network e strade cittadine, chi sceglie le due ruote deve spesso fare i conti con automobilisti distratti, manovre azzardate e una conoscenza approssimativa del codice della strada. Anche se, ad onor del vero, a volte anche i ciclisti dimostrano di essere indisciplinati. È comunque da questo contesto di insofferenza reciproca che nasce una proposta destinata a far discutere: rendere obbligatorie otto ore di pratica in bicicletta nei corsi delle scuole guida. Ilfattoquotidiano.it

