Ostia sequestrato carico di cocaina per le feste | Francesco Spada tra gli arrestati
Nell'ambito di un'operazione antidroga, è stato sequestrato un ingente carico di cocaina destinato alle feste. Tra gli arrestati figura Francesco Spada, 38 anni, figlio di Armando Spada, noto esponente del clan di Ostia, già condannato per minacce di morte alla giornalista Federica Angeli.
(Adnkronos) – Arrestato per droga Francesco Spada, figlio 38ene di Armando, noto esponente del clan di Ostia condannato in via definitiva dalla Cassazione per le minacce di morte alla giornalista Federica Angeli. Spada, insieme a un 21enne pure lui del posto, è stato notato dai carabinieri di Ostia mentre scendeva da un autobus in una . Periodicodaily.com
