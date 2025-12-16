L'apertura dell'area esterna adiacente alla Palestra della Legalità rappresenta un importante intervento per Ostia, grazie a un finanziamento di 700mila euro del bando Sport è Periferie. La consegna dell'area, annunciata da Alessandro Battilocchio di Forza Italia, rafforza il presidio di regole e inclusione nella comunità locale.

© Tgcom24.mediaset.it - Ostia, Battilocchio (FI): "La Palestra della Legalità cresce, presidio permanente di regole e inclusione"

“Una bellissima notizia per Ostia e il suo territorio. Ci sarà infatti l'immissione in possesso e la consegna dell'area esterna adiacente alla Palestra della Legalità all’Asp Asilo Savoia che potrà così realizzare un intervento per il quale sono stati concessi 700mila euro nell’ambito del bando Sport è Periferie", così il presidente della Commissione Parlamentare sulle Periferie Alessandro Battilocchio, di Forza Italia. Il bene, in possesso della malavita e ora requisito, "aggiunge un passo importante a un percorso portavo avanti all'insegna dalla legalità", sottolinea Battilocchio. Alla Palestra della Legalità di Ostia, uno dei beni confiscati nell'ambito dell'inchiesta mondo di mezzo, simbolo di riscatto sociale, con rette agevolate, servizi gratuiti per i più bisognosi e 15 dipendenti regolarmente assunti, si aggiunge dunque un'altra area strappata alla criminalità, "proprio di fronte a quella della Palestra, che sarà consegnata a breve", conclude il presidente della Commissione. Tgcom24.mediaset.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Palestra della Legalità vandalizzata, Battilocchio Non un passo indietro

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PERIFERIE, BATTILOCCHIO: “LA PALESTRA DELLA LEGALITÀ DI OSTIA CRESCE, PRESIDIO PERMANENTE DI REGOLE E INCLUSIONE”» - Periferie, Battilocchio: “La Palestra della Legalità di Ostia cresce, presidio permanente di regole e inclusione" ... agenziagiornalisticaopinione.it

Visita della Commissione Periferie a Ostia, Battilocchio: "Giornata dedicata a esperienze virtuose" - Dalla palestra della legalità, divenuta simbolo di rivincita del territorio con circa mille iscritti, al centro di formazione Ciofs FP Lazio Ets dove, volando alto oltre gli stereotipi, giovani studia ... adnkronos.com