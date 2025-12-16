Due uomini sono stati arrestati a Ostia con oltre 4 chili di cocaina. Durante un'operazione, sono stati sorpresi a gettare uno zaino contenente droga, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Uno dei fermati è stato portato in carcere, mentre l’altro è stato scarcerato. È stato inoltre individuato un ulteriore punto di spaccio in piazza Gasparri.

Ostia, arrestati con oltre 4 chili di cocaina: uno resta in carcere, l'altro scarcerato

I due erano stati sorpresi a gettare uno zaino pieno di droga, ripresi anche dalle telecamere. Scoperto un altro punto di spaccio a piazza Gasparri. Due uomini di 38 e 21 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I due, già sotto osservazione, sono stati sorpresi mentre scendevano da un mezzo pubblico in una zona monitorata da tempo dai militari per traffici di droga. Alla vista delle divise hanno tentato di liberarsi di uno zaino contenente oltre 4 chili di cocaina, suddivisa in quattro panetti. Il gesto non è sfuggito ai militari ed è stato anche ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, inchiodando i due alle proprie responsabilità. Romadailynews.it

Ostia, arrestato Francesco Spada, trovato con 4 chilogrammi di cocaina - Il 38enne, figlio di Armando, era con un 21enne quando è stato scoperto dai Carabinieri con quella che probabilmente era la fornitura di Natale ... rainews.it