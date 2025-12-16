Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | anche giovani laureati e diplomati possono presentare domanda Età max 29 anni

Per le prove Invalsi 2026, anche giovani laureati e diplomati fino a 29 anni possono candidarsi come osservatori esterni nelle classi campione. La possibilità di partecipare è rivolta principalmente a chi è già iscritto nelle graduatorie provinciali o d’Istituto, ampliando le opportunità di coinvolgimento nel processo di rilevazione.

In merito all’individuazione degli osservatori esterni per le rilevazioni Invalsi 202526 in classi campione, sarà possibile presentare la propria disponibilità come osservatori anche da parte di giovani laureati e diplomati, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d’Istituto. L'articolo . Orizzontescuola.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Formazione degli Osservatori esterni della rilevazione delle prove INVALSI 2019 Novembre 2018 Video Formazione degli Osservatori esterni della rilevazione delle prove INVALSI 2019 Novembre 2018 Video Formazione degli Osservatori esterni della rilevazione delle prove INVALSI 2019 Novembre 2018 Osservatori esterni prove Invalsi 2026: requisiti, funzioni e compensi - Osservatori esterni prove Invalsi 2026: Gli Uffici Scolastici Regionali hanno avviato la pubblicazione dei bandi per la selezione degli osservatori esterni delle prove Invalsi 2026, con l’obiettivo di ... catania.liveuniversity.it

