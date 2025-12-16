Oscar 2026 tutte le shortlist | ‘Familia’ fuori ma l’Italia spera con il corto animato di Matteo Burani
Ecco un aggiornamento sulle candidature agli Oscar 2026: la shortlist ufficiale esclude il film italiano ‘Familia’ di Francesco Costabile, ma l’Italia mantiene speranze con il cortometraggio animato di Matteo Burani. La selezione rappresenta un momento cruciale nella corsa ai riconoscimenti cinematografici più ambiti dell'anno.
Roma, 16 dicembre 2025 – Non c’è ‘Familia’, film di Francesco Costabile, nella shortlist per il Premio Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale. La lista . Italian director Francesco Costabile poses at a photocall of "Familia"? at the 81st annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 1 September 2024. ANSAFABIO FRUSTACI La lista annunciata oggi dall'Academy include Belén (Argentina), L'Agente Segreto (Brasile), Un Semplice incidente dell'iraniano Jaraf Panahi candidato della Francia, Sound of Falling (Germania), Homebound (India), The President's Cake (Iraq), All That's Left of You (Norvegia), Sentimental Value (Norvegia), Palestine 36 (Palestina), No Other choice (Corea del Sud), Sirât (Spagna), Late Shift (Svizzera) e The Voice of Hind Rajab (Tunisia). Quotidiano.net
