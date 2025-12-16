Orrore a scuola vicino Mosca | 15enne armato di coltello uccide un bambino di 10 anni e si filma

Un tragico episodio scuote una scuola vicino a Mosca, dove un 15enne armato di coltello ha ucciso un bambino di 10 anni e si è filmato durante l'attacco. L'intervento delle forze dell'ordine nel quartiere di Gorki-2 ha portato alla scoperta di un atto improvviso e violento, sollevando preoccupazioni legate all'estremismo e alla sicurezza scolastica.

Un attacco improvviso, feroce, consumato in pochi minuti all'interno di una scuola. La regione di Mosca è sotto shock per l'aggressione avvenuta nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo, dove un quindicenne ha accoltellato più persone all'interno dell'istituto scolastico, uccidendo un bambino di dieci anni e ferendo gravemente una guardia giurata. L'episodio si è verificato nella scuola secondaria Uspenskaya e ha immediatamente fatto scattare l'intervento delle forze speciali russe. L'aggressore, uno studente dell'istituto, è stato arrestato sul posto dopo essersi barricato in un'aula con un ostaggio.

