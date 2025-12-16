Orrore a Hollywood il regista Rob Reiner e la moglie accoltellati | arrestato il figlio Nick Il mistero dietro la tragedia familiare

Un grave episodio scuote Hollywood: il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati accoltellati, e il loro figlio Nick è stato arrestato. La vicenda ha suscitato grande sorpresa e sconcerto, lasciando aperti numerosi interrogativi sul motivo di questa tragedia familiare.

Questa volta non siamo di fronte a una commedia. Il regista e attore americano Rob Reiner e sua moglie Michele Singer nella loro casa di Hollywood, in California. Reiner era una delle celebrità più conosciute e amate del cinema, autore di classici come Harry, ti presento Sally, Stand by Me e altri film cult. Secondo quanto confermato dalle autorità, Nick Reiner, 32 anni, secondogenito della coppia, è stato arrestato e accusato formalmente dell'omicidio dei genitori. La cauzione da 4 milioni di dollari è stata revocata e l'uomo è attualmente detenuto presso l'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles.

