Orologi 2025 finisce l’hype | torna la scelta consapevole tra retail e aste

Con l’arrivo del 2025, il settore degli orologi attraversa una fase di riflessione e maturità, segnando un ritorno a scelte più consapevoli tra il canale retail e le aste a Milano. Dopo periodi di grande entusiasmo e tensioni, si delineano nuove dinamiche che invitano a un’analisi approfondita dello stato attuale dell’orologeria.

Milano, 16 dicembre 2025. Quando l'anno si chiude, l'orologeria finisce spesso intrappolata in giudizi sbrigativi: tutto va male oppure tutto riparte. Il 2025 non sta in questa scorciatoia. È stato, piuttosto, un passaggio fatto di assestamenti, scelte più consapevoli e di un mercato che ha ricominciato a ragionare. Un mercato più maturo, letto per intero.

