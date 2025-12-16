Orme di dinosauro scoperte sullo Stelvio Fontana | Dono inatteso in vista di Milano-Cortina 2026
Nel cuore delle Alpi, tra Livigno e Bormio, sono state scoperte delle orme di dinosauro, un ritrovamento eccezionale che arricchisce il patrimonio paleontologico della regione. La scoperta, definita un dono inatteso, giunge in un momento in cui si avvicinano i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, suscitando entusiasmo e interesse per il patrimonio naturale alpino.
Nel cuore delle Alpi, tra Livigno e Bormio, la storia ha deciso di fare la sua comparsa senza chiedere permesso. Nella Valle di Fraele, nel Parco Nazionale dello Stelvio, su pareti di dolomia quasi verticali e a quota elevata, sono state individuate camminate di dinosauri lunghe centinaia di metri e composte da migliaia di impronte risalenti a circa 210 milioni di anni fa, alla fine del Triassico. Foto, video e prime evidenze geo-paleontologiche sono stati presentati per la prima volta a Palazzo Lombardia, con il materiale raccolto anche dal Nucleo Carabinieri ‘Parco dello Stelvio’ di Valdidentro. Lapresse.it
