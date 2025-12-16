Orlando torna sulla sua posizione riguardo a Spalletti e la Juventus, commentando le recenti critiche sul modulo. Con l'importanza della sfida contro la Roma, il dirigente ha sottolineato come una vittoria potrebbe riaprire le possibilità di lotta per lo Scudetto. Ecco le sue parole in vista di un match cruciale per i bianconeri.

© Juventusnews24.com - Orlando fa marcia indietro su Spalletti: «L’ho criticato sul modulo ma… Ora se batte la Roma rientra per lo Scudetto»

Orlando ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato così della Juve di Spalletti in vista della partita contro la Roma. Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha inquadrato così Juve Roma. Secondo l’ex calciatore potrebbe rilanciare le ambizioni Scudetto dei bianconeri. GIUNTOLI FIORENTINA – «La proprietà deve andare da uno come lui e dargli tutto in mano, per comprare certi giocatori e mandare via le mele marce. Serve riprogettare tutto. Ci sono dei comportamenti che hanno avvelenato lo spogliatoio. Fossi un dirigente della Fiorentina, direi a certi giocatori che devono fare sei punti in tre partite e poi li accontento se vogliono andare via, sennò rimangono e vivere in un ambiente così forse è come andare in guerra». Juventusnews24.com

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

Marcia antimafia Bagheria–Casteldaccia: al via il percorso nelle scuole https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/scuola/30716-marcia-antimafia-bagheria%E2%80%93casteldaccia-al-via-il-percorso-nelle-scuole.html #antimafia #legalità #scuole #studenti # - facebook.com facebook