Oristano dopo la ex perseguita anche la nuova compagna | incastrato dai messaggi la Polizia lo arresta in un bnb

A Oristano, un uomo è stato arrestato per stalking nei confronti della nuova compagna, dopo essere stato incastrato da messaggi compromettenti. Già noto alle autorità per precedenti maltrattamenti verso l'ex partner, l'uomo è stato fermato dalla Polizia in un bed & breakfast. L'episodio evidenzia la gravità delle condotte persecutorie e l'attenzione delle forze dell'ordine sul fenomeno.

Un uomo di Oristano è stato arrestato per stalking verso la nuova compagna. L'uomo era già noto dalle Forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex.

#Oristano Minacciata e costretta a fuggire in strada: arrestato il compagno dopo una notte di ricerche Nonostante un precedente ammonimento, un uomo è stato arrestato per comportamenti minacciosi verso la nuova compagna, che ha chiesto aiuto alla Pol

