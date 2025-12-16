Oristano dopo la ex perseguita anche la nuova compagna | incastrato dai messaggi la Polizia lo arresta in un bnb

A Oristano, un uomo è stato arrestato per stalking nei confronti della nuova compagna, dopo essere stato incastrato da messaggi compromettenti. Già noto alle autorità per precedenti maltrattamenti verso l'ex partner, l'uomo è stato fermato dalla Polizia in un bed & breakfast. L'episodio evidenzia la gravità delle condotte persecutorie e l'attenzione delle forze dell'ordine sul fenomeno.

