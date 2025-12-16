Orio passeggeri in calo ma ritoccato il record giornaliero | nel 2026 nuovo accesso da Est e un multipiano

Nonostante una lieve diminuzione dei passeggeri prevista per il 2024, l'aeroporto di Orio al Serio ha registrato un nuovo record giornaliero, con 61mila passeggeri il 29 giugno. Nel 2026, sono previste novità come l'apertura di un nuovo accesso da Est e un multipiano.

Orio al Serio. Nell’anno in cui il numero di passeggeri conoscerà, al 31 dicembre, una contrazione del 2-3% (si chiuderà a 16,8 milioni di passeggeri contro i 17,3 del 2024), l’aeroporto di Orio al Serio ha trovato comunque il modo di mettere a referto il “solito” record: ad essere ritoccato è stato il primato giornaliero, arrivato lo scorso 29 giugno a 61.710 persone trasportate. Con un anno impegnativo che sta per andare in archivio e che ha visto una lunga serie di progettualità su base quinquennale del valore di 300 milioni trovare uno sbocco concreto, ultima delle quali il completamento della nuova area partenze con lo spostamento al primo piano dei controlli di sicurezza, i vertici di Sacbo (la società che gestisce lo scalo bergamasco) allungano già lo sguardo al 2026 e alle sfide che si profilano all’orizzonte. Bergamonews.it

