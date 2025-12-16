Organizzazione criminale con base operativa a Napoli truffava anziani in tutta Italia i carabinieri eseguono 21 misure cautelari
Un'organizzazione criminale con sede a Napoli, specializzata in truffe ai danni di anziani su tutto il territorio italiano, è stata smantellata dai carabinieri. Dall'alba, le forze dell'ordine stanno eseguendo 21 misure cautelari emesse dalla Procura, segnando un'operazione importante contro il fenomeno delle frodi ai danni delle fasce più deboli.
Organizzazione criminale con base operativa a Napoli truffava anziani in tutta Italia. Dall'alba i carabinieri sono in azione per eseguire 21 misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica del capoluogo campano. L'operazione dei carabinieri Su delega della Procura della Repubblica di Napol. Ilgiornaleditalia.it
