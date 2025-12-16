Organizzazione criminale con base operativa a Napoli truffava anziani in tutta Italia i carabinieri eseguono 21 misure cautelari

Un'organizzazione criminale con sede a Napoli, specializzata in truffe ai danni di anziani su tutto il territorio italiano, è stata smantellata dai carabinieri. Dall'alba, le forze dell'ordine stanno eseguendo 21 misure cautelari emesse dalla Procura, segnando un'operazione importante contro il fenomeno delle frodi ai danni delle fasce più deboli.

