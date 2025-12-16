Organizzava viaggi verso il nord Europa con documenti falsi | arrestato eritreo

Nella giornata di domenica 14 dicembre, la polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni, accusato di favorire l’immigrazione clandestina e di aver prodotto documenti falsi per il nord Europa, nel contesto di un'indagine volta a contrastare i viaggi irregolari e le frodi sui documenti.

IL CASO. Nella giornata di domenica 14 dicembre la polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l’espatrio. Ecodibergamo.it

