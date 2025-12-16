Organizzava viaggi verso il nord Europa con documenti falsi | arrestato eritreo

Nella giornata di domenica 14 dicembre, la polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni, accusato di favorire l’immigrazione clandestina e di aver prodotto documenti falsi per il nord Europa, nel contesto di un'indagine volta a contrastare i viaggi irregolari e le frodi sui documenti.

© Ecodibergamo.it - Organizzava viaggi verso il nord Europa con documenti falsi: arrestato eritreo IL CASO. Nella giornata di domenica 14 dicembre la polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l’espatrio. Ecodibergamo.it POLAR EXPRESS to the NORTH POLE – A DREAM Come True! Proseguendo nella pagina puoi consultare altre segnalazioni e fonti esterne che trattano lo stesso evento o argomenti affini. Organizzava viaggi verso il nord Europa con documenti falsi: arrestato eritreo - La polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. ecodibergamo.it

Bergamo, organizzava viaggi verso nord Europa con documenti falsi: arrestato 47enne - La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un 47enne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione ... msn.com

Da passione a professione: la storia di Letizia Di Cataldo Quella che organizzava i viaggi per amici e familiari oggi è consulente di viaggi Evolution Travel. Letizia racconta come formazione continua, supporto del network e specializzazione abbiano trasf - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento.