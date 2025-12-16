Oreggia severo | Vittoria meritata della Juve a Bologna ma David e Openda non segnano neanche con la porta larga 15 metri

L'analisi di Oreggia sulla recente partita tra Juventus e Bologna evidenzia una vittoria meritata dei bianconeri, sottolineando però le occasioni mancate da David e Openda, che non sono riusciti a segnare nemmeno con ampie possibilità. Un commento critico che mette in luce le difficoltà offensive delle due squadre di fronte a una prestazione complessivamente positiva della Juventus.

La vittoria per 1-0 della Juventus sul campo del Bologna ha innescato un ampio dibattito tra i commentatori sportivi, e tra questi è intervenuto anche Vittorio Oreggia, ex direttore di Tuttosport, per analizzare la prestazione dei bianconeri. Oreggia ha riconosciuto la solidità del successo ottenuto dalla squadra di Spalletti in uno stadio tradizionalmente ostico. Il gol di Juan Cabal ha permesso alla Juventus di conquistare tre punti cruciali, salendo al quinto posto in classifica e riducendo il distacco dalla zona Champions League.