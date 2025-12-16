Oreggia severo | Vittoria meritata della Juve a Bologna ma David e Openda non segnano neanche con la porta larga 15 metri

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi di Oreggia sulla recente partita tra Juventus e Bologna evidenzia una vittoria meritata dei bianconeri, sottolineando però le occasioni mancate da David e Openda, che non sono riusciti a segnare nemmeno con ampie possibilità. Un commento critico che mette in luce le difficoltà offensive delle due squadre di fronte a una prestazione complessivamente positiva della Juventus.

oreggia severo vittoria meritata della juve a bologna ma david e openda non segnano neanche con la porta larga 15 metri

© Juventusnews24.com - Oreggia severo: «Vittoria meritata della Juve a Bologna, ma David e Openda non segnano neanche con la porta larga 15 metri»

. Il commento del giornalista. La vittoria per 1-0 della  Juventus  sul campo del Bologna ha innescato un ampio dibattito tra i commentatori sportivi, e tra questi è intervenuto anche  Vittorio Oreggia, ex direttore di  Tuttosport, per analizzare la prestazione dei bianconeri. Oreggia ha riconosciuto la solidità del successo ottenuto dalla squadra di Spalletti in uno stadio tradizionalmente ostico. Il gol di  Juan Cabal  ha permesso alla Juventus di conquistare tre punti cruciali, salendo al quinto posto in classifica e riducendo il distacco dalla zona Champions League. Juventusnews24.com