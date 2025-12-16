Orche e delfini uniscono le forze e vanno a caccia di salmoni insieme | una rara e incredibile alleanza tra specie diverse

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orche e delfini hanno mostrato un comportamento sorprendente: collaborano nella caccia ai salmoni, condividendo le prede. Questa rara alleanza tra due specie marine diverse è stata recentemente osservata in Canada, svelando un fenomeno poco conosciuto e affascinante nel regno animale.

Immagine generica

In Canada, orche e delfini sono stati osservati cacciare insieme i salmoni condividendo le prede. Un’alleanza rara tra specie diverse rimasta nascosta fino a oggi. Fanpage.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Orche e Delfini uniscono le forze P.s. leggere il primo commento biologiamarina delfini orca

Video Orche e Delfini uniscono le forze P.s. leggere il primo commento biologiamarina delfini orca

orche delfini uniscono forzeLa strana amicizia fra orche e delfini, enigma dei mari. Ora sappiamo perché hanno iniziato a collaborare - Nuove riprese mostrano gruppi misti di orche e delfini cooperare in mare: un comportamento ibrido che ridefinisce le nostre idee su predazione e cooperazione tra cetacei. msn.com

Che fine faranno orche e delfini di Marineland? - Che fine faranno le due orche e i 12 delfini tursiopi che fino alla fine dello scorso anno si esibivano al Marineland di Antibes, sulla Costa Azzurra? corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.