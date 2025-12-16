Ora ve le faccio vedere Siparietto di Elena Spanò al BerAlive | Berardino e il pubblico di sasso

Durante un evento al BerAlive, Elena Spanò ha catturato l’attenzione del pubblico con un siparietto inaspettato, lasciando tutti sorpresi. Nel frattempo, le recenti vicende che la coinvolgono, tra gossip e partecipazioni televisive, continuano a alimentare l’interesse attorno alla sua figura pubblica.

Dopo le recenti vicende che l’hanno vista al centro del chiacchiericcio mediatico per la relazione con il Bavaro e per la sua partecipazione a “La Zanzara”, Elena Spanò è tornata a catalizzare l’attenzione del pubblico. La star di Onlyfans, da tempo ormai protagonista di un dibattito che va oltre la semplice esposizione social, ha scelto un contesto diverso per rilanciare la propria immagine, finendo ancora una volta sotto i riflettori grazie a un episodio che ha già fatto discutere. Ospite del BerAlive Podcast di Berardino Iacovone, Elena Spanò si è presentata inizialmente con un approccio misurato e sorprendentemente analitico. Caffeinamagazine.it

