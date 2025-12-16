Oppioidi venduti sul mercato nero Perizia psichiatrica per il medico

Un traffico illecito di oppioidi scoperto in Lombardia, dove un medico e altri coinvolti hanno approfittato di ricette false e dati di pazienti ignari. In quattro anni, il giro d’affari illegale ha causato un danno superiore ai due milioni e mezzo di euro al sistema sanitario nazionale, evidenziando un grave fenomeno di criminalità legata al mercato nero delle sostanze oppioidi.

© Ilgiorno.it - Oppioidi venduti sul mercato nero. Perizia psichiatrica per il medico Ritiravano medicinali oppioidi dalle farmacie lombarde grazie a ricette prescritte da un medico di Milano, sfruttando nominativi di pazienti ignari, e poi li rivendevano sul mercato nero della droga, con un giro d’affari che in quattro anni ha provocato un danno di oltre due milioni e mezzo al sistema sanitario nazionale. Per la difesa, però, il dottore, un 65enne, soffre di problemi neurologici e il suo avvocato ha ottenuto che venga sottoposto a una perizia psichiatrica ieri al processo al Tribunale di Monza che vede 7 persone, la maggior parte egiziani, imputate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato o della Pubblica amministrazione, falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente servizio di pubblica necessità, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, esercizio abusivo di una professione. Ilgiorno.it Washington morgues overwhelmed as fentanyl crisis worsens | Rush Hour Un giro d’affari di oltre due milioni. Farmaci oppioidi sul mercato nero. Banda a processo per la maxi truffa - Le ricette fasulle di un medico di Milano servivano a ritirare le sostanze in farmacia e rivenderle illegalmente. ilgiorno.it