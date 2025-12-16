Oppini si scaglia contro Mancini, accusandolo di aver compiuto un gesto antisportivo che avrebbe dovuto portare all’espulsione. La sua polemica si inserisce nel contesto della sfida Juventus-Roma, alimentando le tensioni in vista del match di sabato. La vicenda si inserisce in una più ampia saga anti-Juve iniziata con le recenti decisioni arbitrali.

Oppini è una furia contro Mancini: «Andava espulso per gesto antisportivo, è già iniziata la saga anti-Juve in vista di sabato». La polemica

Oppini furioso per l’arbitraggio di Roma Como: l’opinionista denuncia la mancata espulsione di Mancini in vista del big match contro i bianconeri. La sfida infinita tra Juventus e Roma non si gioca solo nei novanta minuti regolamentari, ma inizia molto prima, alimentandosi di polemiche feroci che infiammano l’attesa dei tifosi. La recente vittoria dei giallorossi contro il Como ha scatenato la furia mediatica di Francesco Oppini. Il noto opinionista di fede bianconera ha alzato la voce sui social network, denunciando senza mezzi termini un arbitraggio considerato “scadente” che rischia di condizionare pesantemente le forze in campo nel prossimo scontro diretto. Juventusnews24.com

