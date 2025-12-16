Open Var smentisce i giornali di Cairo Torino graziato | Sul braccio di Simeone revisione superficiale è sempre rigore
Open Var analizza le decisioni più discusse della 15ª giornata di Serie A, concentrandosi sulle revisioni e i rigori contestati. Nel focus, le controversie sul braccio di Simeone a Torino e la grazia concessa ai granata, con l’obiettivo di chiarire come vengono interpretati gli episodi dall’uso del VAR.
A Open Var su Dazn sono stati analizzati gli episodi più controversi della 15esima giornata di Serie A. Dal clamoroso rigore non assegnato alla Cremonese, all’annullamento del gol di Pulisic contro il Sassuolo si può dire che non sia un periodo particolarmente felice per gli arbitri nostrani. A commentare gli episodi l’ex arbitro Andrea De Marco. Opena Var: l’episodio in Torino-Cremonese. Ecco cosa dice De Marco: «In questo caso il Var e l’Avar si sono concentrati più sulla zona verde (la spalla, non punibile), sulla prima parte del contatto del pallone che tocca il petto e la spalla. Hanno fatto una revisione un po’ superficiale, perché non hanno controllato il tocco successivo col braccio. Ilnapolista.it
