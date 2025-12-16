Open Fiber i sogni diventano realtà Gli studenti viaggiano nel tempo
Gli studenti di VEDANO AL LAMBRO (Monza Brianza) hanno esplorato le potenzialità delle connessioni future, immaginando un mondo in cui tecnologia e innovazione migliorano la vita quotidiana. Tra fantasia e realismo, hanno pensato a soccorsi più veloci, studi più confortevoli, robot di compagnia e fattorie digitali, dando forma a sogni che potrebbero diventare realtà grazie alla rivoluzione della fibra ottica.
di Fabio Luongo VEDANO AL LAMBRO (Monza Brianza) Si sono cimentati, con realismo e fantasia assieme, a immaginare le connessioni del futuro, da quelle che permetteranno soccorsi d’emergenza più rapidi a quelle che li faranno studiare più comodamente, da quelle che alimenteranno “robot di compagnia“ alle fattorie digitali fino ai razzi spaziali. Tutto grazie alla possibilità di far viaggiare molto più velocemente i dati e le informazioni. Uno sguardo gettato sul domani dai bambini della scuola primaria di Vedano al Lambro grazie a un progetto ideato e portato avanti da Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader del settore in Europa, società nata per realizzare una rete di comunicazione elettronica in fibra ottica ad altissima velocità su tutto il territorio nazionale, aiutando così l’Italia a recuperare il divario digitale col resto d’Europa. Ilgiorno.it
