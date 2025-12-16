’Open Day’ con mercatino e tombola

La scuola media di Capalbio ha aperto le sue porte per un Open Day ricco di iniziative, tra mercatino e tombola. L’evento ha coinvolto famiglie, associazioni, il sindaco, ex alunni e bambini delle classi quinte della primaria, creando un momento di condivisione e presentazione dei progetti didattici. Un’occasione speciale per scoprire l’offerta formativa e rafforzare il legame tra scuola e comunità.

© Lanazione.it - ’Open Day’ con mercatino e tombola I cancelli della scuola media di Capalbio si sono aperti per accogliere famiglie, rappresentanti delle associazioni, il sindaco, ex alunni, i bambini frequentanti le classi quinte della scuola primaria e la famiglia Bertocci, in occasione del consueto appuntamento con dell’ Open Day dedicato alla condivisione e ai progetti didattici. I ragazzi hanno presentato i lavori svolti nei primi mesi, dai percorsi Steam sulla filiera corta e i prodotti del territorio ai laboratori di lettura "Leggere Forte" e "Giralibro", fino al progetto europeo eTwinning. Uno dei momenti più significativi è stata l’inaugurazione della " Panchina dell’amicizia ", parte delle "Panchine Parlanti", accompagnata da canti e racconti. Lanazione.it PIACENZA- Ricordiamo a tutti che domani , SABATO 13 DICEMBRE, ci sarà il nostro MERCATINO SOLIDALE di Natale. Oggetti, giochi, libri, vestiti, e tante altre cose donate e scambiate , tutto in supporto dei nostri piccoli grandi ospiti. Siete tutti invitati ! Open - facebook.com facebook