Open day all' azienda ospedaliera casertana con l' iniziativa ' La nostra cura la vostra salute'

L'azienda ospedaliera di Caserta apre le sue porte con l'iniziativa 'La nostra cura, la vostra salute', un'occasione per rafforzare il rapporto con la comunità. L'evento sottolinea l'importanza della persona al centro del percorso di cura, offrendo supporto e vicinanza a chi affronta momenti di difficoltà, anche durante le festività.

Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività. Nasce da questa volontà l’evento che si terrà sabato 20 dicembre 2025 presso l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e che darà vita ad una giornata aperta a. Casertanews.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Open Day Ginecologia Ospedale Perugia

Video Open Day Ginecologia Ospedale Perugia Video Open Day Ginecologia Ospedale Perugia

Potenza, Aor San Carlo: open day dedicato all’alopecia areata - L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce all’open day dedicato all’alopecia areata con una giornata dedicata ai pazienti affetti da questa patologia ... trmtv.it