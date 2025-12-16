Open Day al corso biennale di perfezionamento di Porta Romana

L'Open Day presso il corso biennale di perfezionamento di Porta Romana è un'occasione per scoprire un percorso post-diploma dedicato allo sviluppo delle competenze artistiche. Il biennio offre opportunità di approfondimento e crescita professionale in un ambiente stimolante, rivolto a studenti desiderosi di perfezionare le proprie capacità e di esplorare nuove frontiere dell'arte.

Il Biennio di Perfezionamento, post-diploma del Liceo Artistico di Porta Romana, offre la possibilità di imparare e approfondire le materie artistiche. Questo bagaglio cognitivo ed esperienziale, prepara gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. L’offerta formativa propone i seguenti. Firenzetoday.it

