Open Day al corso biennale di perfezionamento di Porta Romana

L'Open Day presso il corso biennale di perfezionamento di Porta Romana è un'occasione per scoprire un percorso post-diploma dedicato allo sviluppo delle competenze artistiche. Il biennio offre opportunità di approfondimento e crescita professionale in un ambiente stimolante, rivolto a studenti desiderosi di perfezionare le proprie capacità e di esplorare nuove frontiere dell'arte.

Il Biennio di Perfezionamento, post-diploma del Liceo Artistico di Porta Romana, offre la possibilità di imparare e approfondire le materie artistiche. Questo bagaglio cognitivo ed esperienziale, prepara gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. L’offerta formativa propone i seguenti. Firenzetoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Open Day Istituto Italiano di Fotografia luglio 2021 Video Open Day Istituto Italiano di Fotografia luglio 2021 Video Open Day Istituto Italiano di Fotografia luglio 2021 Its Incom Academy apre le porte al futuro: due open day per scoprire i corsi in partenza nel 2026 - Tra le novità, l'area Turismo e Beni Culturali con il nuovo corso biennale "Digital Management for T ... varesenews.it A Colle Val d’Elsa il futuro è rinnovabile: Open Day ITS per il corso biennale post diploma Energy SpecialistSI25 - Martedì 3 settembre alle ore 17, la sede dell’ITS Energia, Ambiente e Sostenibilità in via G. radiosienatv.it +++ DIVENTARE TECNICI, ESPERTI IN DOMOTICA: PARTECIPA GRATIS AL CORSO A CORREGGIO +++ Per iscriversi al corso e all’open day è possibile scrivere alla mail: [email protected]. Clicca qua per avere maggiori informazioni: https://temponews - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.