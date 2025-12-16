onte sullo Stretto per la Corte dei Conti è incompatibile con norme Ue | perché i giudici hanno stoppato l’iter

La Corte dei Conti ha bloccato l'iter del decreto ministeriale sul Ponte sullo Stretto, ritenendolo

Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte risulta "incompatibile" con le regole europee. Lo dicono le motivazioni, depositate oggi, della sentenza del 17 novembre scorso quando la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte ha bocciato il decreto ministeriale. Bonelli: "Salvini e Ciucci hanno fallito e dovrebbero dimettersi". Fanpage.it

