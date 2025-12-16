onte sullo Stretto per la Corte dei Conti è incompatibile con norme Ue | perché i giudici hanno stoppato l’iter
La Corte dei Conti ha bloccato l'iter del decreto ministeriale sul Ponte sullo Stretto, ritenendolo
Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte risulta "incompatibile" con le regole europee. Lo dicono le motivazioni, depositate oggi, della sentenza del 17 novembre scorso quando la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte ha bocciato il decreto ministeriale. Bonelli: "Salvini e Ciucci hanno fallito e dovrebbero dimettersi". Fanpage.it
Ponte sullo Stretto, lo stop della Corte dei Conti - Porta a porta 29102025
Ponte sullo Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue” - Secondo i magistrati contabili il provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta incompatibile con le norme europee sulla modifica dei contratti. msn.com
Ponte Stretto, fondi rinviati al 2033 in Manovra. Corte Conti: non rispettate norme Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ponte Stretto, fondi rinviati al 2033 in Manovra. tg24.sky.it
LabTv. . Bagno di folla per Giuseppe Conte all'Hotel De la Ville di Avellino per sostenere la candidatura do Roberto Fico. Accuse e critiche al Governo nazionale e una proposta per le Aree Interne: «Utilizzare le risorse per il ponte sullo stretto per realizzare le i - facebook.com facebook
