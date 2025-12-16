Online il rinnovato sito del Comune di Bari | Accesso più diretto e veloce ai servizi

È online il nuovo sito del Comune di Bari, progettato per offrire un accesso più diretto e rapido ai servizi pubblici. Realizzato con fondi del PNRR e sviluppato da AgID, il portale è attualmente in fase di ottimizzazione, migliorando l’esperienza degli utenti e semplificando l'interazione con l'amministrazione comunale.

E' attivo (e in fase di ottimizzazione) il nuovo portale istituzionale del Comune di Bari, realizzato grazie a fondi del Pnrr e sviluppato da AgId, Agenzia per l'Italia Digitale. Il rinnovato sito ha l'obiettivo di offrire ai cittadini un accesso più semplice, chiaro e uniforme alle informazioni.

