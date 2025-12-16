Ondata di furti nel quartiere Buscherini Lo Giudice Ugl | Valutare l' impiego delle guardie giurate

Nel quartiere Buscherini di Forlì si registra un aumento di furti, soprattutto in zone periferiche. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, spingendo le autorità a valutare possibili misure di sicurezza. Lo Giudice dell'Ugl suggerisce di considerare l'impiego delle guardie giurate per garantire maggiore tutela e tranquillità nella zona.

