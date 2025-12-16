Omicidio shock in paese | barista ucciso a coltellate

Un tragico episodio di violenza scuote il paese di Ponte Zanano, in Valtrompia, dove un uomo di 55 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate fuori dal bar Bellavista. La vittima, Andrei Zakabluk, italiano di origini ucraine, era probabilmente dipendente del locale situato sulla Strada provinciale 345. L'evento ha suscitato grande sgomento nella comunità locale.

© Bresciatoday.it - Omicidio shock in paese: barista ucciso a coltellate Valtrompia senza pace. Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, italiano di origini ucraine, è stato accoltellato a morte fuori dal bar Bellavista di Ponte Zanano, Sarezzo, dove pare vi lavorasse: il locale è affacciato direttamente sulla Strada provinciale 345, in quel tratto Via Dante Alighieri.