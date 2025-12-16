Omicidio Sharon Verzeni pm chiede ergastolo per Moussa Sangare

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pm di Bergamo ha richiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate. Il processo si concentra sulle responsabilità dell'imputato nel tragico episodio che ha sconvolto la comunità locale.

omicidio sharon verzeni pm chiede ergastolo per moussa sangare

© Imolaoggi.it - Omicidio Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare

Il pm di Bergamo ha chiesto l'ergastolo per il maliano imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate. Imolaoggi.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga

Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga

omicidio sharon verzeni pmOmicidio Sharon, pubblico ministero chiede l'ergastolo: “Una vita spezzata per capriccio” - La requisitoria nel corso del processo a carico di Moussa Sangare, reo confesso che in un secondo momento ha ritrattato il delitto della donna ... rainews.it

omicidio sharon verzeni pmOmicidio di Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare - Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante "gigantesca" dei futili motivi nell'uccisione della 33enne a Chignolo d'Isola ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.