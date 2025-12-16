Omicidio Sharon Verzeni pm chiede ergastolo per Moussa Sangare
Il pm di Bergamo ha richiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate. Il processo si concentra sulle responsabilità dell'imputato nel tragico episodio che ha sconvolto la comunità locale.
Omicidio Sharon, pubblico ministero chiede l'ergastolo: “Una vita spezzata per capriccio” - La requisitoria nel corso del processo a carico di Moussa Sangare, reo confesso che in un secondo momento ha ritrattato il delitto della donna ... rainews.it
Omicidio di Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare - Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante "gigantesca" dei futili motivi nell'uccisione della 33enne a Chignolo d'Isola ... tg24.sky.it
Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. "Gigantesca l'aggravante d x.com
