Omicidio Sharon Verzeni la Procura chiede l'ergastolo per Moussa Sangare | Ha spezzato una vita per capriccio

Omicidio Sharon Verzeni la Procura chiede l'ergastolo per Moussa Sangare

La Procura di Bergamo ha richiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni. L'accusa sostiene che l'imputato abbia spezzato una vita per motivi futili, evidenziando la gravità del gesto e le conseguenze devastanti per la famiglia della vittima.

La Procura di Bergamo ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni. Per l'accusa, il 30enne l'avrebbe uccisa a Terno d'Isola (Bergamo) aggredendola alle spalle e poi sarebbe fuggito in bici. Fanpage.it

Moussa Sangare chi è il killer di Sharon Verzeni - Estate in diretta 02092024

omicidio sharon verzeni procuraOmicidio Sharon Verzeni, la Procura chiede l’ergastolo per Moussa Sangare: “Ha spezzato una vita per capriccio” - La Procura di Bergamo ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni. fanpage.it

omicidio sharon verzeni procuraOmicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto di condannare all'ergastolo Moussa Sangare, il 31enne accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne ... lapresse.it

