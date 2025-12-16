Omicidio Sharon Verzeni il pm chiede l’ergastolo per Sangare | Mancano le parole | la sua vita spezzata per un capriccio

Il pubblico ministero di Bergamo ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Chignolo d’Isola. Marchisio ha evidenziato come la vita di Sharon sia stata spezzata per un capriccio, sottolineando la gravità del gesto.

Il pubblico ministero di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l’ ergastolo per Moussa Sangare, il 30enne a processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Nell’udienza davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, alla presenza dei familiari della vittima, il padre Bruno, la madre Maria Teresa, i fratelli Melody e Christian e l’ex compagno Sergio Ruocco, l’accusa ha sostenuto la sussistenza delle aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e quella «gigantesca» dei futili motivi. Il maliano aveva prima confessato il delitto sostenendo di aver ucciso senza motivo, poi ha ritrattato. Open.online Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzat per un capriccio” - Bergamo, durissima la requisitoria del pm nei confronti del presunto assassino: “Ha ucciso per noia, scegliendo la persona più indifesa che ha trovato, un’aggravante gigantesca” ... msn.com

