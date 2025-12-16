Omicidio Sharon Verzeni il delitto ricostruito in aula | Moussa Sangare quella sera era a caccia cercava una preda vulnerabile

L'udienza sull'omicidio di Sharon Verzeni ha ricostruito i dettagli della tragica vicenda. Moussa Sangare, accusato del delitto, sarebbe stato alla ricerca di una vittima vulnerabile. La mattina del 29 luglio 2024, il processo ha approfondito le dinamiche dell'evento, evidenziando le modalità con cui il sospettato avrebbe agito in quella tragica notte.

«La sera del 29 luglio 2024 Moussa Sangare si è messo a "caccia", ossia alla disumana ricerca di una "preda" vulnerabile poiché impossibilitata a.

Omicidio Sharon Verzeni, il pm ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare: "Un delitto assurdo" - Il pm ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare per l'omicidio della 33enne Sharon Verzeni nel luglio del 2024 ... notizie.it

Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Moussa Sangare: "Vita spezzata per un capriccio" Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola l - facebook.com facebook

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. "Gigantesca l'aggravante d x.com

