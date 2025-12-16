Omicidio regista Rob Reiner e moglie il figlio Nick e quella stanza d’albergo piena di sangue

Un tragico fatto di cronaca scuote Santa Monica: Nick Reiner è stato arrestato per l'omicidio dei genitori, Rob e Michele Reiner. Secondo quanto emerso, intorno alle 4 di domenica mattina, l'indagato si era registrato in un hotel distante dalla residenza familiare. La scena del crimine, una stanza d’albergo piena di sangue, ha suscitato grande scalpore.

(Adnkronos) – Nick Reiner, in stato di arresto per l'omicidio di Rob e Michele Reiner, intorno alle 4 di domenica mattina, si era registrato in un hotel dall'altra parte della città, rispetto alla casa dei genitori, il The Pierside Santa Monica, utilizzando la sua carta di credito. Secondo quanto riportato si da 'Tmz', il suo .

Donald Trump sull’omicidio del regista Rob Reiner. Il presidente sostiene che la morte di Rob Reiner è stata "presumibilmente dovuta alla rabbia che ha causato agli altri attraverso la sua massiccia, inflessibile e incurabile afflizione di una malattia debilitante - facebook.com facebook

