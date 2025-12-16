Omicidio Pierina Paganelli la svolta della perizia | Voce maschile nel garage

Si è tenuto oggi a Rimini l’incidente probatorio sulla perizia fonica riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. La perizia ha rivelato la presenza di una voce maschile nel garage, rappresentando una svolta nelle indagini sul tragico episodio.

Si è svolto oggi a Rimini l’ incidente probatorio sulla perizia fonica relativa all’ omicidio della pensionata uccisa la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Al centro dell’udienza l’analisi dei file audio estratti da una telecamera di videosorveglianza installata nei garage adiacenti al luogo del delitto, capace di registrare suoni sia durante la sera dell’omicidio sia la mattina successiva, quando il corpo venne rinvenuto. L’accertamento mirava a verificare la coerenza tra le registrazioni e quanto già riferito in precedenza da Manuela Bianchi, deposizione che aveva condotto al rinvio a giudizio di Louis Dassilva. Thesocialpost.it

