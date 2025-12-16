Omicidio Pierina Paganelli | la perizia fonica conferma la presenza di una voce maschile nei garage
Durante l'incidente probatorio a Rimini, è stata confermata tramite perizia fonica la presenza di una voce maschile nei garage nel giorno dell'omicidio di Pierina Paganelli. Le analisi audio hanno individuato suoni sospetti pochi minuti prima del ritrovamento del cadavere, avvenuto da Manuela Bianchi in via del Ciclamino, contribuendo alle indagini sull'omicidio.
Oggi l'incidente probatorio a Rimini: il giorno dell'omicidio c'erano voci maschili anche pochi minuti prima che Manuela Bianchi rinvenisse il cadavere della pensionata in via del Ciclamino. Fanpage.it
Omicidio Pierina Paganelli, domani nuova perizia fonica - Ore 14 del 28102025
Omicidio di Pierina, è già battaglia sulla perizia fonica - Secondo i consulenti del Gip, le voci maschili non si possono attribuire. rainews.it
Omicidio Pierina Paganelli: la perizia fonica conferma la presenza di una voce maschile nei garage - Oggi l'incidente probatorio a Rimini: il giorno dell'omicidio c'erano voci maschili anche pochi minuti prima che Manuela Bianchi rinvenisse il cadavere ... fanpage.it
Cronaca. Rimini, processo su omicidio Pierina Paganelli, spunta un giallo nel giallo: ignorato un reperto importante e anomalie sui rilievi - facebook.com facebook
Ricomincia il processo per l'omicidio Paganelli #Rimini #Cronaca x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.