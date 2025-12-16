Omicidio Pierina Paganelli | la perizia fonica conferma la presenza di una voce maschile nei garage

Durante l'incidente probatorio a Rimini, è stata confermata tramite perizia fonica la presenza di una voce maschile nei garage nel giorno dell'omicidio di Pierina Paganelli. Le analisi audio hanno individuato suoni sospetti pochi minuti prima del ritrovamento del cadavere, avvenuto da Manuela Bianchi in via del Ciclamino, contribuendo alle indagini sull'omicidio.

Oggi l'incidente probatorio a Rimini: il giorno dell'omicidio c'erano voci maschili anche pochi minuti prima che Manuela Bianchi rinvenisse il cadavere della pensionata in via del Ciclamino. Fanpage.it

omicidio pierina paganelli periziaOmicidio di Pierina, è già battaglia sulla perizia fonica - Secondo i consulenti del Gip, le voci maschili non si possono attribuire. rainews.it

omicidio pierina paganelli periziaOmicidio Pierina Paganelli: la perizia fonica conferma la presenza di una voce maschile nei garage - Oggi l'incidente probatorio a Rimini: il giorno dell'omicidio c'erano voci maschili anche pochi minuti prima che Manuela Bianchi rinvenisse il cadavere ... fanpage.it

