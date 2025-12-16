Omicidio Parubiy la Procura generale | Il killer ha agito per conto della Russia

La Procura generale dell'Ucraina ha accusato il killer di Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento, di aver agito su incarico della Russia. L'omicidio, avvenuto il 30 agosto a Leopoli con otto colpi di pistola, rappresenta un grave episodio di tensione politica e di instabilità nel paese.

Il killer di Andriy Parubiy, l’ex presidente del Parlamento ucraino assassinato il 30 agosto in strada a Leopoli con 8 colpi di pistola, agì per conto della Russia. Il timbro ufficiale sulle risultanze dell’inchiesta emerse negli ultimi mesi lo ha messo oggi il Procuratore generale Ruslan Kravchenko. “Nel corso di azioni investigative e misure operative congiunte” di Procura, Servizio di Sicurezza interna e Polizia Nazionale – ha scritto il magistrato su Telegram -, “è stata scoperta la pistola da cui è stato ucciso Parubiy”. Ci sono anche “nuove prove che indicano che il sospettato”, Mykhailo Stcelnikov, “ha commesso non solo omicidio intenzionale, ma anche una serie di gravi crimini contro la sicurezza nazionale “. Ilfattoquotidiano.it

