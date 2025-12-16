omicidio nel bresciano accoltellato un barista 55enne

Nella serata del 15 dicembre, a Sarezzo, nel Bresciano, un uomo di 55 anni è stato vittima di un omicidio. Ferito con un coltello all’esterno di un bar, la sua morte ha scosso la comunità locale. L’episodio solleva interrogativi sulle circostanze e sulle motivazioni dietro il tragico gesto.

Un uomo di 55 anni è stato ucciso nella tarda serata del 15 dicembre a Sarezzo, nel Bresciano, dopo essere stato ferito con un coltello all’esterno di un bar. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 e ha avuto come vittima Andrei Zakabluk, barista. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, è morto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate. L’uomo, cittadino italiano di origini ucraine, lavorava nel locale di proprietà della moglie. Il presunto omicida si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Il presunto responsabile dell’accoltellamento è Pirau Artenie, 32 anni, di nazionalità moldava, che si è presentato spontaneamente dai carabinieri ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Lettera43.it

