Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick

Nuovi dettagli emergono sull'omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, legati a una lite con il figlio Nick. La sera precedente, padre e figlio sarebbero stati coinvolti in una discussione accesa durante una festa, con testimoni che descrivono Nick come agitato e ossessionato dalla fama.

© Vanityfair.it - Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick La sera prima del duplice omicidio, padre e figlio avrebbero discusso violentemente a una festa: «Nick si comportava come un pazzo», hanno affermato alcuni presenti, «Continuava a chiedere in giro se fosse famoso».

Omicidio Rob Reiner e moglie, dalla lite alla festa fino a fermo del figlio: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Rob Reiner e moglie, dalla lite alla festa fino a fermo del figlio: cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Il figlio del regista Rob Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori, aveva parlato spesso dei propri problemi con l'abuso di droghe - facebook.com facebook

Dopo il doppio omicidio di Rob e Michele Reiner il figlio Nick si è rifugiato in un hotel dall'altra parte della città, la stanza era piena di sangue, ha raccontato il personale di servizio. x.com

