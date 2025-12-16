Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick

Nuovi dettagli emergono sull'omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, legati a una lite con il figlio Nick. La sera precedente, padre e figlio sarebbero stati coinvolti in una discussione accesa durante una festa, con testimoni che descrivono Nick come agitato e ossessionato dalla fama.

La sera prima del duplice omicidio, padre e figlio avrebbero discusso violentemente a una festa: «Nick si comportava come un pazzo», hanno affermato alcuni presenti, «Continuava a chiedere in giro se fosse famoso». Vanityfair.it

