omicidio di andrea bossi ergastolo per douglas carolo e michele caglioni

Due uomini, Douglas Carolo e Michele Caglioni, sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi, avvenuto nella sua abitazione a Cairate, nel Varesotto, tra il 26 e il 27 gennaio 2024. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e ha portato a un esito giudiziario importante.

Busto Arsizio (Varese), 16 dicembre – Ergastolo per  Douglas Carolo e Michele Caglioni, entrambi imputati per l ' omicidio di Andrea Bossi, ucciso nella sua abitazione a Cairate, nel Varesotto, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024. La Sentenza della Corte. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo una camera di consiglio di circa sei ore e mezza, dalla Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio presieduta dal giudice Rossella Ferrazzi (Daniela Frattini a latere) che ha accolta la richiesta della pm Giulia Grillo con anche l' aggravante della premeditazione.  Andrea Bossi, 26 anni, il giovane assassinato a coltellate nella sua abitazione a Cairate (Varese), in una foto tratta dal suo profilo Facebook. Ilgiorno.it

