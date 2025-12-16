Omicidio a Sarezzo la moglie della vittima | È stato un agguato voleva bruciare il bar

A Sarezzo, un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori dal bar di famiglia e successivamente colpito da un arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza, sotto gli occhi della figlia. La moglie della vittima ha descritto l’accaduto come un agguato, rivelando che l’intento era di incendiare il locale. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un episodio drammatico e ancora da chiarire.

Accoltellato fuori dal bar di famiglia, a Sarezzo. Andrei Zakabluk, 55 anni, è andato in arresto cardiaco durante la corsa in ambulanza, sotto gli occhi della figlia Vlada. Uno dei due fendenti vibrati dal suo aggressore avrebbe reciso l’arteria femorale, rendendo vani i disperati tentativi dei. Bresciatoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Mostro di Pontoglio tra i primi Serial Killer italiani Video Il Mostro di Pontoglio tra i primi Serial Killer italiani Video Il Mostro di Pontoglio tra i primi Serial Killer italiani Omicidio a Sarezzo: Barista Accoltellato e Ucciso, I Dettagli dell'Accaduto - La comunità di Sarezzo piange la tragica scomparsa di un barista, vittima di un accoltellamento avvenuto davanti al suo locale. notizie.it

Omicidio di Andrei Zakabluk a Sarezzo, barista accoltellato fuori dal Bellavista: il killer si consegna - Un uomo di 55 anni è stato ucciso a coltellate fuori dal bar dove lavorava a Sarezzo, in provincia di Brescia, da un 32enne ... virgilio.it

LaPresse. . Omicidio a Sarezzo: i RIS al lavoro sulla scena del crimine. Indagini in corso per la morte di Andrei Zakabluk, il barista 55enne ucciso nel bresciano. I Carabinieri hanno arrestato un 32enne accusato di omicidio aggravato. Svolta immediata anche - facebook.com facebook

Omicidio a Sarezzo: accoltellato fuori da un locale, muore barista. Arrestato un 32enne x.com

