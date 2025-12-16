Omicidio a Sarezzo la moglie della vittima | È stato un agguato voleva bruciare il bar

A Sarezzo, un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori dal bar di famiglia e successivamente colpito da un arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza, sotto gli occhi della figlia. La moglie della vittima ha descritto l’accaduto come un agguato, rivelando che l’intento era di incendiare il locale. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un episodio drammatico e ancora da chiarire.

Accoltellato fuori dal bar di famiglia, a Sarezzo. Andrei Zakabluk, 55 anni, è andato in arresto cardiaco durante la corsa in ambulanza, sotto gli occhi della figlia Vlada. Uno dei due fendenti vibrati dal suo aggressore avrebbe reciso l’arteria femorale, rendendo vani i disperati tentativi dei. Bresciatoday.it

