Omicidio a Sarezzo barista accoltellato a morte | i rilievi della scientifica

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, un barista è stato ucciso a coltellate nel bar Bellavista di Sarezzo, in Val Trompia. I carabinieri della sezione scientifica sono intervenuti sul luogo per i rilievi, mentre le indagini si concentrano sulla ricostruzione dell’accaduto e sull’identità del responsabile.

