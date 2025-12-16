Omicidio a Sarezzo barista accoltellato a morte | i rilievi della scientifica

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, un barista è stato ucciso a coltellate nel bar Bellavista di Sarezzo, in Val Trompia. I carabinieri della sezione scientifica sono intervenuti sul luogo per i rilievi, mentre le indagini si concentrano sulla ricostruzione dell’accaduto e sull’identità del responsabile.

I carabinieri della sezione scientifica fuori dal bar Bellavista di Sarezzo, in Val Trompia, dove nella notte tra il 15 e il 16 dicembre Andrei Zakabluk è stato ucciso a coltellate (video dei carabinieri). . Ilgiorno.it

