Oltre trecento proposte di rassegne ’Chiamata Offline’ scopre i talenti

La quinta edizione di Chiamata Offline, organizzata dal Teatro Ferrara Off, si è recentemente conclusa, presentando oltre trecento proposte di rassegne. L’evento è dedicato a compagnie, artiste e artisti, offrendo loro un’opportunità di visibilità e supporto per sviluppare e promuovere le proprie microrassegne, consolidando il ruolo del teatro come piattaforma di scoperta e valorizzazione dei talenti emergenti.

La quinta edizione della Chiamata Offline del Teatro Ferrara Off si è conclusa domenica scorsa. L'iniziativa è rivolta a compagnie, artiste e artisti con l'obiettivo di sostenere microrassegne da loro ideate. Gli eventi verranno inseriti all'interno del programma della decima edizione del Festival Bonsai, sostenuto dal ministero della Cultura, Regione e Comune di Ferrara. Sono 360 le proposte artistiche pervenute da valutare. Nel dettaglio: 120 candidature di microrassegna, ciascuna composta da tre spettacoli (teatro, danza, musica, circo, performance, teatro di figura, ecc.). Il prossimo passo riguarderà la selezione, a cura della Direzione Artistica di Ferrara Off, coadiuvata dallo staff dell'associazione, da un team di collaboratori artistici e da un gruppo di studenti della Scuola secondaria di secondo grado.

