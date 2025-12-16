Oltre due secoli di storia e l’orgoglio della qualità del panettone BAJ Milano

BAJ Milano, con oltre due secoli di storia, rappresenta un simbolo di eccellenza nella tradizione dolciaria milanese. Il suo panettone, frutto di passione e artigianalità, mantiene viva una lunga tradizione, offrendo un prodotto di alta qualità che unisce storia e innovazione.

Con oltre due secoli di storia documentata, BAJ Milano rinnova il suo impegno nel celebrare l’arte dolciaria milanese. Fondata nel 1768, la maison vanta il primato di "panettone più antico al mondo documentato" e dalla bottega settecentesca alle confezioni iconiche di oggi, una timeline unica racconta l’evoluzione di un simbolo attraverso tre secoli di gusto. La ricetta storica viene oggi reinterpretata nel rispetto delle fonti d’epoca e degli standard di qualità più elevati, mantenendo il carattere autentico del panettone milanese: impasto morbido, profumo intenso e gusto equilibrato. Processo basato su lievito madre vivo, tripla lievitazione, tempi lunghi di maturazione. Ilgiorno.it

